Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir Toyota C-HR üretim hattından çıktı

Yeni C-HR, hem Toyota’da hem de bu modelde bir ilk olarak, perdesiz teknolojili termal yalıtımlı panoramik cam tavan donanımı da sunuyor. Bu yenilik, geleneksel cam tavan teknolojisinden farklı olarak, azaltılmış 5 kg ağırlık ve tavan seviyesinde sağlanan 3 cm artış ile iç mekanda sıcaklığı korumak için klima kullanma ihtiyacını azaltırken, tüm yolculara her zamankinden daha ferah bir yolculuk vadediyor.