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Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi

Türkiye'de üretilen ve eylül ayında yollara çıkan Renault Clio modeline zam geldi. İşte makyajlı Renault Clio'nun güncel fiyatları...

Kaynak: Haber3.com
Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi - Resim: 1

Otomobil piyasasında ekim ayında başlayan indirim kampanyaları yerini zamlara bıraktı. Kurdaki hareketlilikle birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son olarak Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve eylül ayında yollara çıkan makyajlı Renault Clio modeline zam geldi. 

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Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi - Resim: 2

Renault Clio eylül ayında 826.900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kasım ayında 852.000 liradan alıcı buluyor. İşte Renault Clio'nun güncel fiyat listesi...

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Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi - Resim: 3

Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp

Eylül fiyatı: 826.900 TL

Kasım fiyatı: 852.000 TL

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Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi - Resim: 4

Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Eylül fiyatı: 921.900 TL

Kasım fiyatı: 949.900 TL

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