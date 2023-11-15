Türkiye'de üretilen Renault Clio'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Türkiye'de üretilen ve eylül ayında yollara çıkan Renault Clio modeline zam geldi. İşte makyajlı Renault Clio'nun güncel fiyatları...
Kaynak: Haber3.com
Otomobil piyasasında ekim ayında başlayan indirim kampanyaları yerini zamlara bıraktı. Kurdaki hareketlilikle birlikte sıfır otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Son olarak Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve eylül ayında yollara çıkan makyajlı Renault Clio modeline zam geldi.
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Renault Clio eylül ayında 826.900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kasım ayında 852.000 liradan alıcı buluyor. İşte Renault Clio'nun güncel fiyat listesi...
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Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp
Eylül fiyatı: 826.900 TL
Kasım fiyatı: 852.000 TL
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Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp
Eylül fiyatı: 921.900 TL
Kasım fiyatı: 949.900 TL
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