Türkiye'de Yılın Otomobili adayı 33 otomobil belirlendi... İşte o liste
OGD'nin bu yıl sekizincisini düzenleyeceği "Yılın Otomobili" yarışmasında bu yıl 33 araç yarışacak. İşte sedan'dan hatchback'e, SUV'dan spor modellere kadar 33 araçlık o liste..
Otomotiv Gazetecileri Derneği'nden (OGD) yapılan açıklamaya göre, OGD tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu.
Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil “Yılın Otomobili” için yarışacak.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak.
Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategori kapsamında özel ödül verecek.