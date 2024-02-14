Türkiye'nin 2'nci elde en hızlı satan otomobilleri
Türkiye'nin ikinci el otomobil istatistikleri belli oldu. İşte ikinci el de en hızlı satan otomobil markası ve yakıt türlerine göre en çok tercih edilen ikinci el araçlar...
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayımlandı.
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Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi.
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İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, geçen ay pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.
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Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı.
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