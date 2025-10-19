Türkiye'nin dört bir yanından alıcılar bu ilçede buluşuyor: Türkiye'nin ''ticari araç'' merkezi

Terme’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Samet Ayan ise, "Otomotiv sektörü Terme’ye ve Samsun’a ciddi katma değer sağlıyor. Bu şehir ticari minibüs sektöründe Türkiye genelinde bilinen bir yer haline geldi. Yaklaşık 40 yıldır bu alanda yetişmiş çok sayıda esnaf var. Sektörde dürüstlük ve kalite ön planda tutuluyor. Müşterilerimizin neredeyse tamamı il dışından geliyor. Biz sıfır araçlarda iç ve üst dizayn yapıyoruz, birçok arkadaşımız da kamyonet ve panelvanları minibüse dönüştürüyor. Burada araçların tüm bakımları A’dan Z’ye yapılabiliyor. Kaliteye verilen önem, ilçede güçlü bir pazarın oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.