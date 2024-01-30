Türkiye'nin en çok kazandıran, satan ve ucuz otomobilleri belli oldu
2023 yılın yüzde 56 oranında değer kazanan ikinci el otomobil fiyatları bu yükselişle 12 aylık enflasyon ortalamasını da aşmış oldu. Peki en çok hangi araçlar değerlendi ? Uzman isim 2024'te otomobil fiyatlarında bekledikleri değişimi de açıkladı...
Geçen yılın ilk 8 ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 78 oranında yükseldi. VavaCars’ın fiyat analizine göre Eylül ayı itibarıyla fiyat düşüşleri yaşandı.
Yılın son 4 ayında araç fiyatları geri çekilse de yıllık bazda ikinci el araçlar yüzde 56 oranında değerlendi.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“Pandemi ile başlayan süreçte dünya genelinde yaşanan enflasyon ve arz talep zincirinin bozulması gibi sebeplerle otomobil fiyatları global olarak yükselmişti. Ülkemiz özelinde ise bu sürecin otomobili önce bir yatırım argümanı, sonrasında ise kayıt dışı ticaret alanı haline getirmesi, piyasada haksız uygulamalar ve suni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Dövizin artmasıyla otomobil fiyatları belli bir oranda yükselmesine rağmen, özellikle kamuoyunda al-satçı olarak tabir edilen, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişi oranının sektörde yüzde 48’i bulmasıyla otomobil fiyatları olağan dışı yükseldi."
"Talep edilen fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde 2023 yılında ikinci el fiyatlarının ortalama yüzde 50 oranında yükseldiğini söyleyebiliriz" diyen uzman, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Öte yandan içinde bulunduğumuz piyasa koşullarında alıcı bulabilen reel fiyatlar olarak değerlendirildiğinde yıllık artış yüzde 40 civarında olacaktır. Bu oranın istatistiki veriler haricinde sahadan temin edilen reel alıcı piyasa fiyatları olduğu, marka ve segmente göre değişkenlik gösterebildiğini hatırlatmakta fayda var. Yeni yıl ile birlikte yeni yıl maliyetleri ve döviz kuruna istinaden sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını görüyoruz. İkinci el otomobil fiyatları, sıfır otomobil fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden önümüzdeki süreçte ikinci el otomobil fiyatlarında da bir miktar artış görebiliriz."