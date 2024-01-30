Türkiye'nin en çok kazandıran, satan ve ucuz otomobilleri belli oldu

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Pandemi ile başlayan süreçte dünya genelinde yaşanan enflasyon ve arz talep zincirinin bozulması gibi sebeplerle otomobil fiyatları global olarak yükselmişti. Ülkemiz özelinde ise bu sürecin otomobili önce bir yatırım argümanı, sonrasında ise kayıt dışı ticaret alanı haline getirmesi, piyasada haksız uygulamalar ve suni fiyatlamaları beraberinde getirdi. Dövizin artmasıyla otomobil fiyatları belli bir oranda yükselmesine rağmen, özellikle kamuoyunda al-satçı olarak tabir edilen, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişi oranının sektörde yüzde 48’i bulmasıyla otomobil fiyatları olağan dışı yükseldi."