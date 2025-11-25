Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti
Elazığ'da bir vatandai engelli raporuyla aldığı sıfır kilometre araç 20 günde arızalanınca hayatının şokunu yaşadı. Otomobilinin değişim talebi reddedilen araç sahibi 5 aydır serviste beklediğini iddia ettiği araç için hukuki süreç başlattı.
Bingöl'de ikamet eden C.T., babasının sağlık sorunları nedeniyle Elazığ'dan engelli raporuyla satın aldığı sıfır kilometre Toyota Corolla marka aracının 20 gün içinde motor arızası vermesi üzerine büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.
Haziran ayı başlarında teslim aldığı aracı, motor bölümünden gelen sesler nedeniyle 27 Haziran'da çekiciyle servise götüren C.T., burada aracın kartelinin açılarak inceleneceğinin söylendiğini ifade etti.
Ancak C.T.'un sıfır kilometre araç için talep ettiği değişimin firma tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır serviste beklediğini ileri sürdüğü aracını kullanamadığını ifade eden C.T., bu süreçte hiçbir çözüm sunulmadığını savunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.
Engelli raporuyla, ailesinin tüm birikimiyle aldığı aracı yalnızca 20 gün kullanabildiğini vurgulayan C.T., "Aracımı engelli aracı olarak aldım. 3 Haziran'da aracı aldık. 27 Haziran'da aracı çekiciyle servise getirip, bıraktım. Motor kısmından ses geliyordu. Onlar da bir hafta sonra bana dönüş sağladılar. Karteli açıp motora bakacağız, dediler. Ben de yenisiyle değişim talep ettim. Bu aracı da engelli raporuyla aldık ve tamamen bütün birikimimizi bu araca verdik. Babamın hastalığından dolayı hastaneye, gidip gelmek için aracı aldık" dedi.