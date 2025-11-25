Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Sıfır km aracın arızalarına isyan etti

Engelli raporuyla, ailesinin tüm birikimiyle aldığı aracı yalnızca 20 gün kullanabildiğini vurgulayan C.T., "Aracımı engelli aracı olarak aldım. 3 Haziran'da aracı aldık. 27 Haziran'da aracı çekiciyle servise getirip, bıraktım. Motor kısmından ses geliyordu. Onlar da bir hafta sonra bana dönüş sağladılar. Karteli açıp motora bakacağız, dediler. Ben de yenisiyle değişim talep ettim. Bu aracı da engelli raporuyla aldık ve tamamen bütün birikimimizi bu araca verdik. Babamın hastalığından dolayı hastaneye, gidip gelmek için aracı aldık" dedi.