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Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu

Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi. Peki hangi elektrikli otomobil daha çok tercih edildi ? Togg'un piyasadaki durumu ve tüketicinin yüzde yüz elektrikli araçları mı yoksa hibrit otomobilleri mi tercih ettiği de belli oldu...

Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu - Resim: 1

Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi.

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Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu - Resim: 2

Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı.

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Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu - Resim: 3

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi.

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Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu - Resim: 4

 Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

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