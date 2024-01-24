Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri belli oldu
Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi. Peki hangi elektrikli otomobil daha çok tercih edildi ? Togg'un piyasadaki durumu ve tüketicinin yüzde yüz elektrikli araçları mı yoksa hibrit otomobilleri mi tercih ettiği de belli oldu...
Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi.
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Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı.
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Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi.
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Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.
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