  4. Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı

Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Dacia Sandero ailesinin ilk üyeleri Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni Dacia Sandero'nun iddialı fiyatı ise dikkat çekti.

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı

Yenilenen Dacia Sandero ailesi Türkiye yollarına çıkmaya başladı. Serinin ilk modeli Dacia Sandero Hatchback Dacia bayilerindeki yerini alırken Sandero Stepway ve Jogger modellerinin ise Mart ayında ürün gamına dahil edilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı

Makyajlı Dacia Sandero modelinin dış tasarımında göze çarpan modern dokunuşlar yer alıyor. Önceki modellerde kullanılan Y formundaki ışık imzasının yerini artık ters "T" tasarımı aldı. 

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı

Ön panjurda bulunan yatay çizgiler, farlardaki piksel efektini destekleyecek şekilde güncellenirken, ön tampon tasarımının da tamamen elden geçirildiği görülüyor. 

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı

Aracın yan profilinde ve arka bölümünde ise çift renkli yeni jant seçenekleri ile ön farlarla uyumlu stop lambaları yenilikler arasında bulunuyor.

