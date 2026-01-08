Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden Dacia Sandero yenilenerek Türkiye'de satışa çıktı
Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken Dacia Sandero ailesinin ilk üyeleri Türkiye pazarında satışa sunuldu. Yeni Dacia Sandero'nun iddialı fiyatı ise dikkat çekti.
Yenilenen Dacia Sandero ailesi Türkiye yollarına çıkmaya başladı. Serinin ilk modeli Dacia Sandero Hatchback Dacia bayilerindeki yerini alırken Sandero Stepway ve Jogger modellerinin ise Mart ayında ürün gamına dahil edilmesi bekleniyor.
Makyajlı Dacia Sandero modelinin dış tasarımında göze çarpan modern dokunuşlar yer alıyor. Önceki modellerde kullanılan Y formundaki ışık imzasının yerini artık ters "T" tasarımı aldı.
Ön panjurda bulunan yatay çizgiler, farlardaki piksel efektini destekleyecek şekilde güncellenirken, ön tampon tasarımının da tamamen elden geçirildiği görülüyor.
Aracın yan profilinde ve arka bölümünde ise çift renkli yeni jant seçenekleri ile ön farlarla uyumlu stop lambaları yenilikler arasında bulunuyor.
