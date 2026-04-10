Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Sıfır kilometre araç piyasasında döviz kuru ve maliyet artışları sonrası "ulaşılabilir" rakamlar hızla değişirken Nisan itibarıyla markaların fiyat listeleri de yeniden güncellendi. İşte 10 Nisan itibariyle Türkiye2de 2 milyon TL ve altında satılan marka ve modeller...
Sıfır otomobil piyasasında 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla fiyatlar bir kez daha güncellendi. Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yılın otomobili adaylarının açıklandığı bu dönemde, vatandaşların en çok merak ettiği konu ise cüzdan dostu modeller oldu.
Artık "giriş seviyesi" otomobillerde 2 Milyon TL altındaki seçenekler sınırlı kalmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, kredi faizlerindeki yüksek seyir nedeniyle markaların kendi bünyesinde "sıfır faiz" veya "takas desteği" kampanyalarına ağırlık verdiğini belirtiyor. İşte 10 Nisan itibariyle Türkiye2de 2 milyon TL ve altında satılan marka ve modeller...
CITROËN
e-C3: 1.468.000 TL
e-C3 Aircross: 1.717.000 TL
C4 Hybrid 145: 1.962.000 TL
C4 X: 1.962.000 TL
DACIA
Sandero: 1.295.000 TL
Jogger: 1.595.000 TL
Sandero Stepway: 1.681.000 TL