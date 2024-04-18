Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli oldu
İkinci el araç piyasasında uzun süren durgunluğun ardından hareketli günler yeniden başladı. Kasım 2023’te ortalama 65-70 günlere kadar çıkan satış süreleri yeniden 30-45 günlere kadar geriledi. Peki hangi araç kaç günde satıyor ? İşte Türkiye’de en hızlı satılan araçlar...
Yeni yılla birlikte sıfır kilometre araçlara zam gelmesiyle ikinci el araçlara yönelim artarken, bu ilgi araçların ilanda kalma sürelerinin de düşmesine yol açtı.
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Otomotiv veri şirketi Cardata’nın Hürriyet için derlediği verilere göre ise Türkiye’de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu.Bu markayı Fiat, Volkswagen, Nissan, Honda, Volvo, Kia ve Ford gibi markalar izledi.
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Model bazında bakıldığında ise Nisan 2024 itibarıyla Türkiye’de satış süresi en kısa olan ikinci el otomobil, 1-7 günlük ortalama ile 2018/2019 model Renault Megane oldu.
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Bu modelin arkasından 5-7 günlük satış ortalaması ile 2018 model Nissan Qashqai geldi.
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