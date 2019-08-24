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  3. 24 Ağustos 2019 13:13

Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk sivil zırhlı midibüs olma özelliğini taşıyan "Adba" göreve hazır hale geldi. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli ve milli olan midibüsü geliştirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli ve milli olan midibüsü geliştirdiklerini kaydetti.

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Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Geliştirilen midibüsün sınıfında dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını aktaran Özkan, şöyle devam etti: "Neden diyeceksiniz? Özellikle koruma seviyesi çok çok yüksek. Aslında bu tip otobüsler kullanımda var hali hazırda ama bu kadar koruma seviyesi yüksek bir otobüs kullanımda değil...

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Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Balistik korumamız çok yüksek, B-7 tabir ettiğimiz zırh delici mermilere karşı koruma sağlayabiliyoruz. Buna ilave olarak aynı zamanda otobüsün tabanında mayın koruması sağlayabiliyoruz...

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Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Bunu yapabilen bu sınıfta midibüs sınıfında sivil görünümlü olup içi tamamen askeri olan bir aracımız henüz yok."

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