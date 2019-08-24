Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır

Geliştirilen midibüsün sınıfında dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını aktaran Özkan, şöyle devam etti: "Neden diyeceksiniz? Özellikle koruma seviyesi çok çok yüksek. Aslında bu tip otobüsler kullanımda var hali hazırda ama bu kadar koruma seviyesi yüksek bir otobüs kullanımda değil...

