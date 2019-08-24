Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü 'Adba' göreve hazır
Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk sivil zırhlı midibüs olma özelliğini taşıyan "Adba" göreve hazır hale geldi. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli ve milli olan midibüsü geliştirdiklerini kaydetti.
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli ve milli olan midibüsü geliştirdiklerini kaydetti.
Geliştirilen midibüsün sınıfında dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını aktaran Özkan, şöyle devam etti: "Neden diyeceksiniz? Özellikle koruma seviyesi çok çok yüksek. Aslında bu tip otobüsler kullanımda var hali hazırda ama bu kadar koruma seviyesi yüksek bir otobüs kullanımda değil...
Balistik korumamız çok yüksek, B-7 tabir ettiğimiz zırh delici mermilere karşı koruma sağlayabiliyoruz. Buna ilave olarak aynı zamanda otobüsün tabanında mayın koruması sağlayabiliyoruz...