Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki tesiste bu ay yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını belirtildi.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda; Bursa Gemlik'teki tesis çalışmalarında sona gelindi. TOGG, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda ilerliyor." mesajını paylaştı ve son durumu aktardı.
BOYA TESİSİ
Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.
GÖVDE TESİSİ
Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.
MONTAJ TESİSİ
Tesisin yüzde 98'i tamamlandı. Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi. Hatları devreye alma çalışmaları başladı. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.