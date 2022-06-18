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Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki tesiste bu ay yapılan çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Montaj tesisinin yüzde 98'inin tamamlandığını belirtildi.

Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı - Resim: 1

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda; Bursa Gemlik'teki tesis çalışmalarında sona gelindi. TOGG, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda ilerliyor." mesajını paylaştı ve son durumu aktardı.

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Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı - Resim: 2

BOYA TESİSİ

Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.

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Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı - Resim: 3

GÖVDE TESİSİ

Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

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Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı - Resim: 4

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 98'i tamamlandı. Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi. Hatları devreye alma çalışmaları başladı. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

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