Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı
Yerli ve milli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X'ten sonra sedan modeli T10F'nin Türkiye yollarındaki en detaylı görüntüleri yayınlandı...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 2023 yılında piyasaya sürdüğü T10X modeliyle büyük ilgi görmüş ve sedan modeli için de çalışmalarını hızlandırmıştı.
Togg'un SUV modelinden sonra sedan modelinin de satışı başlıyor.
T10F’in detaylı tanıtım videosu da Togg'un resmi X hesabından paylaşıldı.
Videoda, "Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti. Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadeleri yer aldı.
