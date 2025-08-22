  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı

Yerli ve milli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X'ten sonra sedan modeli T10F'nin Türkiye yollarındaki en detaylı görüntüleri yayınlandı...

Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, 2023 yılında piyasaya sürdüğü T10X modeliyle büyük ilgi görmüş ve sedan modeli için de çalışmalarını hızlandırmıştı. 

1 / 18
Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı - Resim: 2

Togg'un SUV modelinden sonra sedan modelinin de satışı başlıyor. 

2 / 18
Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı - Resim: 3

 T10F’in detaylı tanıtım videosu da Togg'un resmi X hesabından paylaşıldı.

3 / 18
Türkiye'nin yerli elektrikli sedanı Togg T10F ortaya çıktı - Resim: 4

Videoda, "Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti. Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadeleri yer aldı.

4 / 18