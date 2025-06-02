Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg'tan 48 ay vadeyle 1 milyon 500 TL kredi imkanı!
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılara kiralar gibi T10X sahibi olma fırsatı sunmaya devam ediyor. Haziran ayında T10X V2 için bireysel kullanıcılara 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra kurumsal kullanıcılara 48 ay vadeli 1 milyon 500 TL kredi avantajı sunuluyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X için yaz aylarına kaçırılmayacak iki kampanya ile girdi.
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Her ikisi de 0 faizli olan 2 farklı kampanya ile artık herkes 33 bin 333 TL'den başlayan taksitlerle bir Togg T10X sahibi olabilecek..
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Türkiye’de 60 bini aşkın T10X’i kullanıcılarla buluşturan Togg, cazip finansman seçeneklerini haziran ayında da sürdürüyor.
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Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 333 TL aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor.
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