Uçan otomobil hayali gerçek oldu, ön siparişe açıldı

2015 yılında bir kafede peçete üzerinde başlayan bir fikirle yola çıkan 4 kişilik bir ekip tarafından kurulan Alef Aeronautics, geçen süre zarfında önemli yatırımlar alarak ekibini güçlendirdi. 2019 yılından bu yana tam boyutlu sürüş ve uçuş testleri yapılan Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.