Uçan otomobil hayali gerçek oldu, ön siparişe açıldı
Kaliforniya merkezli start-up Alef Aeronautics tarafından geliştirilen uçan otomobil için şimdiden binlerce kişi sıraya girdi.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, birçok yenilikçi ürünler arasında, Kaliforniya merkezli bir start-up olan Alef Aeronautics'in geliştirdiği uçan araba prototipi olan "Alef" tüm dikkatleri üzerine topladı.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), geleceğin teknolojilerinden ilham alan birçok yenilikçi ürün sergilendi. Bu etkinlikte dikkatleri üzerine çeken önemli ürünler arasında Kaliforniya merkezli start-up Alef Aeronautics'in geliştirdiği uçan araba "Alef" öne çıktı.
Alef, gerçek bir uçan araba olma yolunda önemli adımlar atan bir proje olarak dikkat çekiyor. Fuarda sergilenen 1/2 ölçekli maketiyle, gelecekteki potansiyelini gösteren Alef, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.
2015 yılında bir kafede peçete üzerinde başlayan bir fikirle yola çıkan 4 kişilik bir ekip tarafından kurulan Alef Aeronautics, geçen süre zarfında önemli yatırımlar alarak ekibini güçlendirdi. 2019 yılından bu yana tam boyutlu sürüş ve uçuş testleri yapılan Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.