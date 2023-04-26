Uluslararası Enerji Ajansı açıkladı! Elektrikli otomobil satışlarında rekor kırılacak

"PETROLE TALEP AZALACAK"

UEA Başkanı Fatih Birol, raporda yer alan verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elektrikli araçlar yeni küresel enerji ekonomisinde hızla büyüyen itici bir güç. Bu da şu anda otomobil endüstrisinde dünya çapında tarihi bir dönüşüme yol açıyor" dedi. Birol, sözlerini "Gözlemlediğimiz eğilimlerin küresel petrol talebi üzerinde de büyük etkileri olacaktır" diye sürdürerek, e-mobilitenin 2030 yılına kadar günlük petrol ihtiyacını en az 5 milyon varil azaltacağını ifade etti.