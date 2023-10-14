Uslanmıyorlar! İkinci el otomobilde yeni fırsatçılık

'FİYATLAR ARAÇ BAŞI YÜZDE 20-25 GERİLEDİ'

İkinci el piyasasında fiyatların gerilediğini belirten Karlık, "Aslında şu an tam alım zamanı. Gerçekten fiyatlar düştü. Bizim balon olarak tabir ettiğimiz rakamlar, ortadan kalktı. Şu an araçlar gerçek rakamına geri döndü. Bu fırsatı değerlendirsinler çünkü yarın tekrar fiyatlar ne olur pek bir garantisi yok. Araç başı yaklaşık yüzde 20, yüzde 25 fiyatlar geri geldi. Yani 1 milyon olan bir araç 800 bin liraya geldi. 800 bin lira olan bir araç 700 bin liraya geriledi. Yani ciddi düşüşler var. Oto alım satım piyasasında balon ortadan kalktı. Tam bir fırsat zamanı şimdi. Araçlar gerçek değerine geri döndü. Şu an hareketlilik yok. Piyasa çok durgun. Faizlerin yükselmesi, piyasadaki sıcak paranın ortadan kalkmasından kaynaklı piyasalar durgun ama bu geçici. Bugün yarın geçer" diye konuştu.