Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf
Alman otomotiv devi Volkswagen, en çok satan modellerinden Golf'ün geliştirilmiş bir versiyonunu tanıttı. Makyajlı Golf, yeni nesil akıllı sesli asistanı ve ChatGPT destekli bilgi-eğlence sistemi ile donatıldı. Aracın menzili ise 100 kilometre.
Kaynak: NTV
Volkswagen, 50 yıllık tarihi boyunca markanın en çok satılan modellerinden biri olan Golf’ün güncellenmiş 2024 versiyonu tanıttı.
1 / 15
Dış tasarıma bakıldığında çok küçük değişimler geçiren araçta LED farlar standart olarak sunulurken, Matrix IQ.LIGHT LED farlar ise opsiyonel olarak alınabilecek. Bu nedenle hem far hem tampon kısmında değişiklik yapılmış.
2 / 15
Başka dikkat çeken bir nokta ise donanım seviyesine göre gelen aydınlatmalı Volkswagen logosu.
3 / 15
Arka tarafta da yine stoplarda değişim yapılmış. Üç boyutlu görünüme kavuşan arka aydınlatmalar farklı grafiklerle kullanılabiliyor.
4 / 15