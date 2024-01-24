  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf

Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf

Alman otomotiv devi Volkswagen, en çok satan modellerinden Golf'ün geliştirilmiş bir versiyonunu tanıttı. Makyajlı Golf, yeni nesil akıllı sesli asistanı ve ChatGPT destekli bilgi-eğlence sistemi ile donatıldı. Aracın menzili ise 100 kilometre.

Kaynak: NTV
Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf - Resim: 1

Volkswagen, 50 yıllık tarihi boyunca markanın en çok satılan modellerinden biri olan Golf’ün güncellenmiş 2024 versiyonu tanıttı.

1 / 15
Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf - Resim: 2

Dış tasarıma bakıldığında çok küçük değişimler geçiren araçta LED farlar standart olarak sunulurken, Matrix IQ.LIGHT LED farlar ise opsiyonel olarak alınabilecek. Bu nedenle hem far hem tampon kısmında değişiklik yapılmış.

2 / 15
Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf - Resim: 3

Başka dikkat çeken bir nokta ise donanım seviyesine göre gelen aydınlatmalı Volkswagen logosu.

3 / 15
Volkswagen 2024'ün ilk bombasını patlattı: İşte karşınızda yeni Golf - Resim: 4

Arka tarafta da yine stoplarda değişim yapılmış. Üç boyutlu görünüme kavuşan arka aydınlatmalar farklı grafiklerle kullanılabiliyor.

4 / 15