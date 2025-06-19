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Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni SUV'u Tayron'un 100 km’nin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sunacak olan şarj edilebilir hibrit versiyonları Türkiye'ye geliyor... Otomotiv Gazetecisi Bahadır Bektaş’ın haberi…

Kaynak: Bahadır Bektaş / ajansotomobil.com
Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor - Resim: 1

Volkswagen'in Tiguan ile Touareg modelleri arasına konumlandırdığı yepyeni D-SUV modeli Tayron, 5 ve 7 koltuklu versiyonlarıyla bir süredir Türkiye yollarında. 

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Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor - Resim: 2

Ülkemize ilk etapta hafif hibrit teknolojili (mHEV) 1.5 litrelik motor seçeneğiyle ithal edilen Tayron, geniş hacmi, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle öne çıkan bir model.

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Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor - Resim: 3

Tayron, Eylül ayından itibaren listeye PHEV motor seçeneğini de eklemiş olacak.

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Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor - Resim: 4

1.5 litrel hacmindeki eHybrid motor 204 ve 272 HP'lik iki farklı güç seçeneğine sahip. Tayron eHybrid'in yaklaşık 20 kWh kapasitesi bataryasıyla 100 km'lik elektrikli sürüş menzili sunduğu açıklanıyor. PHEV versiyonları aynı zamanda daha iyi performans beklentisi olan müşterilere de hitap edecek.

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