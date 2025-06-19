Volkswagen Tayron’un PHEV versiyonları Eylül’de geliyor

1.5 litrel hacmindeki eHybrid motor 204 ve 272 HP'lik iki farklı güç seçeneğine sahip. Tayron eHybrid'in yaklaşık 20 kWh kapasitesi bataryasıyla 100 km'lik elektrikli sürüş menzili sunduğu açıklanıyor. PHEV versiyonları aynı zamanda daha iyi performans beklentisi olan müşterilere de hitap edecek.