Volkswagen, Toyota, Audi, Porsche derken Çinliler bunu da yaptı!

Çinliler kopyalama işini daha ileri götürdü. Sadece elektronik eşyalar veya ürünler değil, otomobiller bile kopyalandı. Örnek olarak Lamborghini Urus'un kopya Çinli modeli var. Son olarak Çin'de BMW 7 Serisi'nin benzeri Hongqi H9 ortaya çıktı. Fakat işin ilginç yanı Hongqi H9, BMW 7 Serisi'nden bile daha büyük ızgaraya sahip.