Volvo'nun bütçe dostu elektrikli SUV'u Türkiye'ye geliyor
Aralarında elektrikli motor da dahil olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak olan Volvo'nun "bütçe dostu SUV"u Volvo EX30 Türkiye’de de ön siparişe açılıyor.
Autocar'ın aktardığına göre; İsveç kökenli otomobil devi Volvo yeni modeli EX30 ile ilgili ön sipariş talepleri kasım ayında alınmaya başlanacak
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Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.
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EX30, üç ayrı motor seçeneği ve iki farklı pil tipi sunuyor. Böylelikle, kullanıcı ihtiyacına göre en uygun pil teknolojisini seçme özgürlüğüne sahip oluyor.
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Zamanının çoğunu şehirde geçirenler veya kısa mesafelerde seyahat edenler için LFP pil kullanan tek motorlu seçenek kullanım kolaylığı sağlıyor.
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