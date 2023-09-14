VW efsanesi Golf GTI en dijital versiyonuyla Türkiye'de
Alman otomotiv devinin ikonik otomobili olan ve 8. neslinde dijital çağa ayak uyduran Golf GTI Türkiye yollarıyla buluştu.... Ünlü otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş Ajansotomobil ve Haber3.com için yeni Golf GTI'ı test edip izlenimlerini paylaştı...
Hot hatch türünün yaratıcısı ve aynı zamanda en şöhretli modellerinden biri olan Volkswagen Golf GTI’ın sekizinci nesli 2.545.000 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunuldu. Önden çekişli bir spor otomobil olarak ilk kez 1976 yılında yollara çıkan ve böylece yeni bir segment yaratan Golf GTI, geride bıraktığı 48 yılda 2,4 milyonu aşan üretim adetiyle büyük bir başarıya imza attı. İlk etapta üretimi 5 bin adet olarak planlanmasına rağmen 461 bin 690 adet satarak beklenmedik bir satış performansı ortaya koyan Mk1 GTI’ın mirasını günümüze kadar taşıyan Volkswagen, bu ikonik otomobili sekizinci neslindeyse dijital çağa uyarladı.
Ünlü otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın aktardığına göre test edip izlenimlerini paylaştığı Sportif sürüş karakteri ve performansı, dijital bir kabin ve son nesil teknolojilerle bir araya getiren Golf GTI, bunun yanında ilk nesil GTI DNA’sının önemli bir parçası olan ikonik tasarım detaylarını da yaşatmaya devam ediyor. Radyatör ızgarasının üst bölümünden başlayarak sağ ve sol ön çamurluklara kadar uzanan kırmızı şerit de bu detaylardan bir tanesi. Bu ikonik şerit, radyatör ızgarasının tamamen çevrelendiği birinci nesil Golf GTI’a dayanıyor. Kırmızı GTI çizgisi, ilk kez dekoratif LED ışık şeridi ile birlikte yer alıyor.
Ön panelin alt kısmı da petek desenli hava girişleriyle GTI’a özgü bir tasarıma sahip. Ön hava kanalları, yan marşpiyeler, kırmızı fren kaliperleri, arka difüzör çerçevesi, difüzörün iki yanında bulunan egzoz çıkışları, krom/kırmızı GTI amblemleri ve bu otomobil için özel olarak tasarlanan standart 18 inçlik jantlar da GTI DNA’sına uygun diğer sportif detaylar olarak sıralanabilir. Tüm bunlar Golf R-Line’a göre 15 mm alçaltılmış şasiyle birleştiğinde sportif bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu sportifliğin her zaman olduğu abartıdan uzak, son derece şık bir yapıda olduğunu belirtelim. Bal peteği formlu LED sis farları da GTI’ın özel tasarımına katkı sağlıyor. Ancak bu donanım opsiyonel olarak sunulmakta. Üst düzey bir aydınlatma sağlayan IQ.Light LED Matrix farlar ise GTI’ın standart donanımları arasında yer alıyor.
Yeni Golf GTI, önceki modellere göre daha alçak, daha uzun ve daha dinamik bir forma sahip. Aerodinamik yapısı da iyileştirilen otomobilin sürtünme katsayısı; optimize edilmiş dış aynalar, aerodinamik köşeler, özel tavan spoyleri ve yeni davlumbaz tasarımı gibi dokunuşlarla 0,275 Cd’ye düşürülmüş.