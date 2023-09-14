VW efsanesi Golf GTI en dijital versiyonuyla Türkiye'de

Ön panelin alt kısmı da petek desenli hava girişleriyle GTI’a özgü bir tasarıma sahip. Ön hava kanalları, yan marşpiyeler, kırmızı fren kaliperleri, arka difüzör çerçevesi, difüzörün iki yanında bulunan egzoz çıkışları, krom/kırmızı GTI amblemleri ve bu otomobil için özel olarak tasarlanan standart 18 inçlik jantlar da GTI DNA’sına uygun diğer sportif detaylar olarak sıralanabilir. Tüm bunlar Golf R-Line’a göre 15 mm alçaltılmış şasiyle birleştiğinde sportif bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu sportifliğin her zaman olduğu abartıdan uzak, son derece şık bir yapıda olduğunu belirtelim. Bal peteği formlu LED sis farları da GTI’ın özel tasarımına katkı sağlıyor. Ancak bu donanım opsiyonel olarak sunulmakta. Üst düzey bir aydınlatma sağlayan IQ.Light LED Matrix farlar ise GTI’ın standart donanımları arasında yer alıyor.