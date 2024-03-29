Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'den ilk günde satış rekoru

İki saat süren etkinlik sırasında, Xiaomi CEO'su ve Kurucusu Lei Jun, standart SU7 elektrikli otomobil modelinin 215.900 yuan (29.872,02 dolar) fiyatla satışa sunulacağını, Pro ve Maksimum versiyonlarının ise sırasıyla 245.900 yuan ve 299.900 yuan fiyatla satılacağını açıkladı.