Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'den ilk günde satış rekoru
Elektrikli otomobili SU7'yi tüm dünyaya tanıtan Xiaomi elektrikli otomobilinin satışlarına başladı. İlk gün bir satış rekoruyla başladı...
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Porsche'den alınan stil ipuçlarına sahip ve Tesla'nın Model 3'ünün altında fiyatlandırılan sportif elektrikli otomobilini piyasaya sürdü.
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Şirket böylelikle Çin'de halihazırda rekabetin yüksek olduğu elektrikli araç pazarına girmiş oldu.
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İki saat süren etkinlik sırasında, Xiaomi CEO'su ve Kurucusu Lei Jun, standart SU7 elektrikli otomobil modelinin 215.900 yuan (29.872,02 dolar) fiyatla satışa sunulacağını, Pro ve Maksimum versiyonlarının ise sırasıyla 245.900 yuan ve 299.900 yuan fiyatla satılacağını açıkladı.
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