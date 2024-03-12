Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'nin çıkış tarihi açıklandı

800 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli sedan, 15 dakika şarjla 510 kilometre gidebiliyor. Araç 0'dan 100'e 2.78 saniyede ulaşabiliyor. Eksi 10 derece sıcaklıkta bile üstün performans vaat eden eden aracın kış menzili 520 kilometre olarak açıklandı.