Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7'nin çıkış tarihi açıklandı
Elektrikli otomobili SU7'yi tüm dünyaya tanıtan Xiaomi elektrikli aracının satışa çıkacğaı tarihini de ilan etti.
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2021 yılında otomobil üretmeye karar veren Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7'yi tanımıştı. Çin'de düzenlenen tanıtım etkinliğinde gün yüzüne çıkan Xiaomi SU7, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekti.
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800 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli sedan, 15 dakika şarjla 510 kilometre gidebiliyor. Araç 0'dan 100'e 2.78 saniyede ulaşabiliyor. Eksi 10 derece sıcaklıkta bile üstün performans vaat eden eden aracın kış menzili 520 kilometre olarak açıklandı.
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Çinli elektronik devi Xiaomi, ilk elektrikli aracının teslimatlarına martın sonunda başlayacağını paylaştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çin sosyal medya sitesinde "Xiaomi SU7 resmi olarak 28 Mart'ta piyasaya sürülecek" ifadelerini kullandı.
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