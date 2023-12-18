Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi
Teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili test sırasında kamuflajsız olarak görüntülendi.
Çinli teknoloji devi Xioami'nin elektrikli otomobili ilk kez kamuflajsız görüntülendi. SU7 adı verilen elektrikli araç test sırasında kameralara yansıdı.
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800 kilometre menzil sunması beklenen elektrikli sedanın, 660 beygirlik gücüyle 265 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
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Xiaomi'nin ilk aracının gelecek hafta resmen tanıtılacağı konuşuluyor.
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