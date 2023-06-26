Yeni araç hayali kuranlara bir kötü haber daha
ABD ve AB’de talebin düşmesinden dolayı fiyat indirimleri gündeme gelirken, Türkiye’de de artan kur ve vergi kaynaklı alım gücünün düşeceği ve fiyatlara zam üstüne zam gelmesi bekleniyor.
Hem dünyada, hem de Türkiye’de tedarik süreleri uzayınca ve buna bir de enflasyon eklenince sıfır otomobil bile tam bir yatırım aracına dönüştü. Türkiye'de buna artan kur eklenince bugün alınan bir araç yarından daha ucuz olmaya başladı.
Karar gazetesinden Ali Yıldırım'ın haberine göre; Yaklaşık 1 sene önce 650 bin liraya satılan orta sınıf bir SUV model, bugün bakıldığında 1.5 milyon liraları geçiyor.
Düşen alım gücüne rağmen talep hâlâ yüksek ama bu tabloda pazarın kaderini ihtiyaç sahipleri değil TL’den kaçan yatırımcılar belirliyor. Yaklaşık 3 yıldır süren bu karmaşa da artık yavaş yavaş son bulacağa benziyor.
TL dışında bir yatırım hâlâ biraz daha cazip kılınsa da otomobil artık tekrar eski günlerine doğru dönüyor. ABD ve AB otomobil pazarları da bunu aslında destekliyor. Birkaç aydır düşüş trendine giren otomotiv pazarında fiyatların da gerilediği görüldü.