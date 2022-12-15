Yeni BMW X7 dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de
BMW'nin 7 koltuklu, 340 beygirlik SAV modeli yeni X7 Türkiye'de satışa sunuldu...
Yeni BMW X7, markanın lüks segmentteki yeni tasarım dilini SAV sınıfına taşıyor.
1 / 20
Aydınlatmalı böbrek ızgaraları, çift parçalı far tasarımı ve 22 inçlik devasa jantlarıyla öne çıkan X7'nin arka bölümünde ise inceltilmiş üç boyutlu tasarıma sahip aydınlatmalar ve stopların içine uzanan şeffaf camdan krom çıta dikkat çekiyor.
2 / 20
Ferah iç mekanı destekleyen geniş cam yüzeyleri ile ön kapılara göre daha uzun arka kapılara sahip olan otomobil, üçüncü sıradaki yolcular için de konforlu binme ve inmeye imkan sağlıyor.
3 / 20
5181 mm uzunluk, 2000 mm genişlik ve 1835 mm yüksekliğiyle heybetli bir görünüm sunan X7, ayrıca 3105 mm'lik aks mesafesi sayesinde 6 ve 7 kişilik koltuk konfigüre edilebilmesine olanak tanıyor.
4 / 20