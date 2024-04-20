Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü

Modern ve tutarlı yeni tasarım: Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını ve iddialı görsel dilini bütünleştiriyor. Yeni Citroën logosunu gururla sergileyen C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3’e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor. Bu çözümler arasında çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.