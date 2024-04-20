Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü
Citroën'in baştan aşağı yenilediği, yeni C3 Aircross ortaya çıktı. Yeni C3 Aircross'un SUV piyasasına hızlı bir giriş yapması bekleniyor.
Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda B-SUV segmentindeki iddialı modeli C3 Aircross’u yenileyen marka, aracın ilk görüntülerini yayınladı. Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor.
Yenilikçi özellikleriyle segmentinin standartlarını baştan belirleyecek olan yeni C3 Aircross, hacthback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu’nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor. Baştan aşağı radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross, daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri, üst düzey araç içi konfor özelliklerini iddialı bir fiyatlandırma ile sunarak segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor.
Modern ve tutarlı yeni tasarım: Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını ve iddialı görsel dilini bütünleştiriyor. Yeni Citroën logosunu gururla sergileyen C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3’e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor. Bu çözümler arasında çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.
Güçlü SUV karakteri: Yeni C3 Aircross, yumuşak ve zarif hatlara sahip önceki modelden, daha köşeli, kaslı ve iddialı bir duruş ile yeni tasarıma geçiş yaparak radikal bir tarz değişimi ortaya koyuyor. C3 Aircross, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve güçlü omuz çizgisiyle yine güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Her karakteristik çizgi, modele dinamizm ve enerji katıyor. Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte yeni araç oldukça dengeli ve güçlü bir silüet sunuyor.