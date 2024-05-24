Yeni Citroen e-C3 Türkiye'nin en ucuz Avrupalı elektriklisi olacak
Citroen, A'dan Z'ye yenilediği yüzde 100 elektrikli C3 modelini herkesin ulaşabileceği bir fiyat aralığında Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.
Mobilite dünyasının her alanında, herkes için ulaşılabilir modeller sunan Citroen, yenilediği C3 modelini, yüzde 100 elektrikli olarak eylül ayında ülkemiz yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Sıfır emisyonlu mobilitenin keyfini ulaşılabilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için üretilen tamamen elektrikli yeni e-C3, Akıllı Otomobil Platformu ile rakiplerinden ayrışıyor.
B segmentinde ilk kez Citroen Advanced Comfort® süspansiyon ve yeni Citroen Advanced Comfort® koltuklarla tasarlanan yeni Citroen e-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor. 440 km’ye kadar WLTP şehir içi sürüş menzili sunabilen 44 kWsa LFP batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle yeni Citroen e-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor. Citroen e-C3’e ek olarak ürün gamına gelecek yıl başında hibrit model 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonu da eklenecek.
Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroen, B segmentindeki başarılı modeli yeni C3’ü Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Karakteristik görünümü, sınıfının üzerinde boyutları ve markaya has yüksek konfor özellikleriyle 4’üncü nesil C3, eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak. İlk aşamada elektrikli versiyonuyla yollara çıkacak olan yeni Citroen C3, önümüzdeki yılının ilk aylarında hibrit versiyonuyla da satışa sunulacak.
İlk jenerasyonuyla 2002 yılından bu yana yollarda boy gösteren Citroen C3, 4’üncü neslinde e-C3 ismiyle ilk kez yüzde 100 elektrikli olarak tasarlandı. 2002 yılından bu yana ulaştığı 5,6 milyon adedin üzerindeki satış performansıyla markanın da en popüler modeli olan Citroen C3, markanın Avrupa’daki satış hacminin yüzde 29’unu temsil ediyor. Citroen için yepyeni bir dönemi işaret eden yeni e-C3, Sıfır emisyonlu mobilitenin keyfini ulaşılabilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için Avrupa’da üretilen tamamen elektrikli B-Hatchback model olarak dikkat çekiyor. Elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek üzere cesur bir hamle yapan Citroen, bir ilki daha gerçekleştirerek Avrupa’da yeni Citroen e-C3’ü, tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi barındıracak bir platformla geliştirdi. Otomobilin temelini, son derece kapsamlı, küresel Stellantis “Akıllı Otomobil Platformu”nun bir versiyonu oluşturuyor. Bu da yeni e-C3’ün herkes için ulaşılabilir hale gelmesine imkân sağlayacak.