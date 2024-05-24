Yeni Citroen e-C3 Türkiye'nin en ucuz Avrupalı elektriklisi olacak

İlk jenerasyonuyla 2002 yılından bu yana yollarda boy gösteren Citroen C3, 4’üncü neslinde e-C3 ismiyle ilk kez yüzde 100 elektrikli olarak tasarlandı. 2002 yılından bu yana ulaştığı 5,6 milyon adedin üzerindeki satış performansıyla markanın da en popüler modeli olan Citroen C3, markanın Avrupa’daki satış hacminin yüzde 29’unu temsil ediyor. Citroen için yepyeni bir dönemi işaret eden yeni e-C3, Sıfır emisyonlu mobilitenin keyfini ulaşılabilir fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için Avrupa’da üretilen tamamen elektrikli B-Hatchback model olarak dikkat çekiyor. Elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek üzere cesur bir hamle yapan Citroen, bir ilki daha gerçekleştirerek Avrupa’da yeni Citroen e-C3’ü, tamamen elektrikli bir güç-aktarma sistemi barındıracak bir platformla geliştirdi. Otomobilin temelini, son derece kapsamlı, küresel Stellantis “Akıllı Otomobil Platformu”nun bir versiyonu oluşturuyor. Bu da yeni e-C3’ün herkes için ulaşılabilir hale gelmesine imkân sağlayacak.