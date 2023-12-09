Yeni Dacia Duster Renault olup Türkiye'de üretilecek

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.