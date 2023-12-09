Yeni Dacia Duster Renault olup Türkiye'de üretilecek
Renault, "Uluslararası Oyun Planı 2027" ile yakın geleceğine yön verecek stratejisini duyurdu. Renault'nun ihracat merkezi Türkiye olacak
Renault, Renaulution kapsamındaki “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’da açıklamasının ardından, şimdi de bir sonraki merkezi olan Türkiye için yeni planlarını duyurdu. Renault markasını Türkiye'de pazar lideri yapma ve Türkiye'yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedeflerinin açıklandığı toplantıda, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek yeni modellerle ilgili önemli bilgiler de paylaşıldı.
Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üç tanesi B ve C segment SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Renault Duster da hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Yani yeni nesliyle birlikte Duster artık ülkemizde Dacia markası altında değil, Renault logolarıyla satılacak.
Renault, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının 1/3’ünün elektrikli veya hibrit olmasını da hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu iddialı planı hayata geçirmek amacıyla Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.
Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50'den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.