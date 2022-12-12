Yeni elektrikli otomobiller Türkiye yollarında! İşte güncel fiyat listesi
Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modellerine yenileri eklendi. İşte model model elektrikli otomobil fiyatları...
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor. Her geçen gün Türkiye'de satışa çıkan elektrikli otomobil modellerine yenileri ekleniyor.
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Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 6 bin 214'e yükseldi.
Hibrit otomobil satışları 51.904 adetle yüzde 10,2 pay, elektrikli otomobiller ise yüzde 1,2 pay aldı.
2023'te yeni geleceklerle birlikte marka sayısı 24'e, model sayısı ise 40'ın üzerine çıkacak.
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Peki Türkiye'nin en ucuz elektrikli modeli hangisi? Elektrikli otomobillerin fiyatı ne kadar?
İşte Türkiye'de satılan tüm elektrikli araçlar ve liste fiyatları...
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AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL
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