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  4. Yeni elektrikli sedan ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 kilometre menzil

Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil

Türkiye'de batarya yatırımları olan Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Skywell'in, Skyhome adını verdiği sedan otomobili ortaya çıktı.

Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil - Resim: 1

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Skywell, Skyhome adını verdiği ilk sedan modelini görücüye çıkarttı. 

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Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil - Resim: 2

800 volt şarj sistemine sahip olan Skywell Skyhome, 10 dakika şarjla 490 kilometre menzil sunuyor. 

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Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil - Resim: 3

626 beygir güç üreten çift motoruyla dikkat çeken elektrikli sedanın 0-100 km/saat hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor. 

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Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil - Resim: 4

İç tasarımında konfora ve teknolojiye önem verilen Skywell Skyhome modelinde ayak masajı fonksiyonu bulunan arka koltuklar ve devasa bir ekran bulunuyor. 

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