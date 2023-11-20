Yeni elektrikli sedan Skywell Skyhome ortaya çıktı! 10 dakika şarjla 490 km menzil
Türkiye'de batarya yatırımları olan Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Skywell'in, Skyhome adını verdiği sedan otomobili ortaya çıktı.
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Skywell, Skyhome adını verdiği ilk sedan modelini görücüye çıkarttı.
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800 volt şarj sistemine sahip olan Skywell Skyhome, 10 dakika şarjla 490 kilometre menzil sunuyor.
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626 beygir güç üreten çift motoruyla dikkat çeken elektrikli sedanın 0-100 km/saat hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor.
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İç tasarımında konfora ve teknolojiye önem verilen Skywell Skyhome modelinde ayak masajı fonksiyonu bulunan arka koltuklar ve devasa bir ekran bulunuyor.
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