Yeni Honda CR-V gün ışığına çıktı
Yeni CR-V yepyeni bir tasarım, modern bir kabin, daha büyük boyutlar ve daha sıkı bir şasi sunuyor
Honda'nın merakla beklenen yeni CR-V modeli yüzünü gösterdi. Bir süredir yayınlanan resmi olmayan çizim ve görsellere yakın bir tasarımla karşımıza çıkan yeni CR-V, ilk olarak Amerika pazarı için tanıtıldı. Amerika'da son 25 yılın en çok satan SUV modeli olan CR-V'nin yeni kıtada daha çok hibrit motor seçeneğiyle tercih edileceği tahmin ediliyor.
Yeni CR-V, selefine göre daha büyük boyutlar ve daha yalın bir tasarım sunuyor. Büyük ön panjur, zarif LED farlar, daha yatay ve uzun tasarlanan motor kaputu CR-V'ye önden daha dikkat çekici bir görünüm kazandırırken, Volvo modellerini hatırlatan stop tasarımıysa prestij algısını yukarıya taşımış. Eski modele göre uzunluğu yaklaşık 7 cm, dingil mesafesi de 4 cm artan CR-V'nin bu sayede arka koltuk yolcularına 1,5 cm daha fazla diz mesafesi sunduğu açıklanıyor ki, bu da zaten çok iyi olan iç hacmin daha da artırıldığı anlamına geliyor.
CR-V, A sütunlarının konumunda yapılan değişiklikle birlikte daha sportif proporsiyonlara kavuşmuş. Tıpkı yeni Civic gibi ön camı yeniden konumlandırılan CR-V'nin A sütınları 12 cm geriye ve 7 cm dışa alınarak eskisine göre daha panoramik bir ön görüş açısı elde edilmiş. Amerika pazarında EX, EX-L, Sport ve Sport Touring donanım seviyeleriyle satılacak olan CR-V, standart olarak 18 inçlik jantlarla yollara çıkacak. En üst donanım paketi olan Sport Touring'de ise 19 inçlik jantlar yer alacak.
Kabin tasarımı da tamamen yenilenen CR-V'de yeni Civic'tekine benzer yatay bir ön konsol mimarisi olduğu görülüyor. Otomobildeki dijital öğeler de yeni Civic'ten tanıdık geliyor. 7 inçlik bir dijital göstergeye sahip olan CR-V'nin EX ve Sport donanım paketlerinde 7 inçlik multimedya ünitesi yer alırken, EX-L ve Sport Touring versiyonlarında ise multimedya ekranının boyutu 9 inçe çıkıyor ve donanım listesine kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto fonksiyonu, 12 hoparlörlü Bose Premium ses sistemi ve 15W kablosuz şarj donanımı ekleniyor.