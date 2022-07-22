Yeni Honda CR-V gün ışığına çıktı

Yeni CR-V, selefine göre daha büyük boyutlar ve daha yalın bir tasarım sunuyor. Büyük ön panjur, zarif LED farlar, daha yatay ve uzun tasarlanan motor kaputu CR-V'ye önden daha dikkat çekici bir görünüm kazandırırken, Volvo modellerini hatırlatan stop tasarımıysa prestij algısını yukarıya taşımış. Eski modele göre uzunluğu yaklaşık 7 cm, dingil mesafesi de 4 cm artan CR-V'nin bu sayede arka koltuk yolcularına 1,5 cm daha fazla diz mesafesi sunduğu açıklanıyor ki, bu da zaten çok iyi olan iç hacmin daha da artırıldığı anlamına geliyor.