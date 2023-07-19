Yeni Hyundai Kona Türkiye'de... Fiyat listesi şaşırttı

Hyundai olarak 40 yıldan fazla bir süredir SUV modelleri ürettiklerine dikkati çeken Berkel, "Çok güçlü bir SUV ürün gamına sahibiz. Türkiye'de de 5 farklı modelimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Hyundai'nin toplam satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını SUV modelleri oluşturuyor. Kona da bu SUV ürün gamının en önemli ve en güçlü modellerinden bir tanesi. Tamamen yenilenen Kona, bir önceki modelle kıyaslandığı zaman birçok noktada sınırları zorluyor. Aslında sloganımızı da 'Sınırsız Yaşa' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.