Yeni Hyundai Kona Türkiye'de... Fiyat listesi şaşırttı
Yeni Hyundai Kona, Gürcistan'da düzenlenen bir lansman ile Türkiye'de satışa çıktı. İddialı fiyatıyla dikkat çeken Hyundai Kona şimdiden SUV piyasasını karıştıracağa benziyor...
Yeni Kona'nın tanıtımı Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirildi. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, tamamen yenilenen Kona'nın kendi segmentinde oldukça iddialı bir model olduğunu söyledi.
Hyundai olarak 40 yıldan fazla bir süredir SUV modelleri ürettiklerine dikkati çeken Berkel, "Çok güçlü bir SUV ürün gamına sahibiz. Türkiye'de de 5 farklı modelimizin satışını gerçekleştiriyoruz. Hyundai'nin toplam satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını SUV modelleri oluşturuyor. Kona da bu SUV ürün gamının en önemli ve en güçlü modellerinden bir tanesi. Tamamen yenilenen Kona, bir önceki modelle kıyaslandığı zaman birçok noktada sınırları zorluyor. Aslında sloganımızı da 'Sınırsız Yaşa' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, Türk tüketiciler, yeni Kona modelini 4 farklı motor seçeneği ile tercih edebilecek. İçten yanmalı benzinli motor seçenekleri 120 beygirlik (200 Nm tork) 1.0 litrelik T-GDi Elite DCT ile başlarken, daha fazla performans için 198 beygir (265 Nm tork) gücündeki 1.6 T-GDi N Line öne çıkıyor. Yeni Hyundai Kona 1.0 T-GDi Elite 1 milyon 612 bin TL, 1.6 Hibrit 1 milyon 795 bin TL ve Kona 1.6 T-GDi N Line ise 1 milyon 826 bin TL'den alıcı bulacak.
Kullanıcılar, yakıt ekonomisi için de 141 PS'lik kombine çıkış ve 265 Nm'ye kadar tork ile etkileyici hızlanma ve yüksek verimlilik sağlayan 1.6 lt GDi Hibrit versiyonu satın alabilecek. Bu motor seçenekleri, turbo versiyonlarda 7 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (7DCT) kombine edilirken, hibrit versiyon ise 6 ileri Çift Kavramlı Şanzıman'la (6DCT) ile geliyor. Hyundai Kona, N Line versiyonda dört tekerlekten çekişle sunulurken, diğer seçenekler ise önden çekişli olarak satın alınabiliyor.