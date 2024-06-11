Yeni Nissan Qashqai satışa sunuluyor: İşte Yeni Nissan Qashqai fiyatı ve özellikleri
Yeni Nissan Qashqai, 11 Haziran'dan itibaren Türkiye genelindeki tüm showroomlarda ön sipariş ve satış için hazır olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai, alışılmışa meydan okuyan kimliği, çarpıcı estetik yenilikleri ve kapsamlı teknolojik güncellemelerle banttan indi.
İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek Yeni Nissan Qashqai, dış tasarımdaki değişikliklerden bilgi-eğlence sistemindeki kapsamlı güncellemelere kadar tüketicilerin Qashqai'de sevdiği şeylerin özünü korumak için ve daha kullanışlı teknolojilerle donatıldı.
TARİH AÇIKLANDI
Yenilenen Qashqai'nin üretimine başlanmasıyla 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışına başlanacak. Yenilenen Qashqai'nin Türkiye Lansmanı ise bu ay sonunda yapılacak.
NISSAN QASHQAI TASARIM
Yeni Qashqai, yenilenen tasarımı sayesinde daha keskin ve modern bir dinamizm yayıyor. Qashqai'nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.