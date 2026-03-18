Yeni OMODA 5 Ultima Türkiye'de satışta, OMODA 7 yolda

OMODA 5, bireyselliğini yansıtmak isteyen, stil sahibi ve teknoloji odaklı yeni nesil kullanıcılar için geliştirildi. Dış tasarımında bütünleşik nokta desenli ızgara ve ayrık far tasarımı; sportif arka spoiler ve “floating roof” tavan ile birleşerek fütüristik ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. İç mekânda 12,3 inç çift ekranlı kokpit ve yüksek performanslı 8155 çipli bilgi-eğlence sistemi, akıcı bir kullanıcı deneyimi, navigasyon ve eğlence özellikleri sunuyor. 540° gelişmiş görüş sistemi ve 50W kablosuz hızlı şarj, günlük kullanım ve şehir içi keşifleri kolaylaştırırken; 64 farklı renkte dinamik ambiyans aydınlatması her gece sürüşüne farklı bir atmosfer katıyor. Güvenlik de modelin önemli güçlü yönlerinden biri. OMODA 5, 7 hava yastığı ve 21 ADAS sürüş destek sistemi ile donatılırken, hem Euro NCAP hem de A-NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi aldı. Ayrıca gövde yapısının yüzde 78’inde kullanılan yüksek dayanımlı çelik, her yolculukta güçlü koruma sağlıyor.