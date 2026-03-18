Yeni OMODA 5 Ultima Türkiye'de satışta, OMODA 7 yolda
Çinli otomotiv devi OMODA & JAECOO, Türkiye pazarındaki büyüme hızını iki yeni hamleyle artırıyor. Merakla beklenen yeni OMODA 5 Ultima versiyonu resmen satışa sunulurken, markanın premium amiral gemisi OMODA 7 için de geri sayım başladı. 2.5K çözünürlüklü dev ekranlar, 21 farklı sürüş destek sistemi ve fütüristik tasarım... OMODA'nın yeni nesil SUV modelleri hangi teknolojilerle geliyor? Fiyat ve donanım detayları haberimizde.
Yenilikçi tasarım dili ve akıllı teknolojileriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, Türkiye’deki ürün gamını zenginleştiriyor. Marka, fütüristik SUV modelleri OMODA 5 Ultima ve OMODA 7 ile farklı kullanıcı segmentlerini hedefleyen güçlü bir stratejiyi devreye aldı.
Stil sahibi ve teknoloji odaklı yeni nesil kullanıcılara hitap eden OMODA 5, "Ultima" versiyonuyla çıtayı yükseltiyor.
Güvenlikte 5 Yıldız: Euro NCAP ve A-NCAP’ten tam not alan model, gövdesinin yüzde 78’inde yüksek dayanımlı çelik kullanıyor.
Akıllı Kokpit: 12,3 inç çift ekran ve yüksek performanslı 8155 çip seti ile akıcı bir dijital deneyim sunuluyor.
Gelişmiş ADAS: 21 farklı sürüş destek sistemi ve 7 hava yastığı ile maksimum koruma sağlanıyor.
Amiral Gemisi OMODA 7: Rafine ve Bağımsız Markanın premium segmentteki yeni temsilcisi OMODA 7, ay sonuna kadar sürecek tanıtım etkinliklerinin ardından satışa sunulacak. Keskin "X" formundaki ön yüzü ve çerçevesiz parametrik ızgarasıyla dikkat çeken model, lüks detaylarıyla öne çıkıyor:
Görsel Şölen: 15,6 inç 2.5K dokunmatik ekran ve 256 renkli ambiyans aydınlatması.
Üst Düzey Konfor: SONY ses sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı camlar ve ısıtmalı/havalandırmalı koltuklar.
Görüş Alanı: 540 derece gelişmiş görüş sistemi ve "şeffaf şasi" teknolojisi.
OMODA 5, bireyselliğini yansıtmak isteyen, stil sahibi ve teknoloji odaklı yeni nesil kullanıcılar için geliştirildi. Dış tasarımında bütünleşik nokta desenli ızgara ve ayrık far tasarımı; sportif arka spoiler ve “floating roof” tavan ile birleşerek fütüristik ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. İç mekânda 12,3 inç çift ekranlı kokpit ve yüksek performanslı 8155 çipli bilgi-eğlence sistemi, akıcı bir kullanıcı deneyimi, navigasyon ve eğlence özellikleri sunuyor. 540° gelişmiş görüş sistemi ve 50W kablosuz hızlı şarj, günlük kullanım ve şehir içi keşifleri kolaylaştırırken; 64 farklı renkte dinamik ambiyans aydınlatması her gece sürüşüne farklı bir atmosfer katıyor. Güvenlik de modelin önemli güçlü yönlerinden biri. OMODA 5, 7 hava yastığı ve 21 ADAS sürüş destek sistemi ile donatılırken, hem Euro NCAP hem de A-NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi aldı. Ayrıca gövde yapısının yüzde 78’inde kullanılan yüksek dayanımlı çelik, her yolculukta güçlü koruma sağlıyor.