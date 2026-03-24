Yeni Opel Astra makyajlandı... Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli oldu
Otomobil dünyasında C-Hatchback segmentinin efsane oyuncusu Opel Astra, makyajlı operasyonuyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Opel Astra, ilk kez sunulan aydınlatmalı "Şimşek" logosu ve karakteristik Opel Vizor tasarımıyla dikkat çekiyor. 1.5 litrelik 130 HP gücündeki verimli dizel motoruyla hem performans hem de ekonomi vadeden model, konforun kitabını yazan Intelli-Seat koltuklarıyla segmentindeki çıtayı yükseltiyor.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Opel’in Rüsselsheim’da geliştirip ürettiği ikonik modeli Astra, modern bir makyaj operasyonunun ardından nisan ayı itibarıyla Türkiye yollarıyla buluşuyor. Markanın geleceğe bakışını simgeleyen "Opel Vizor" tasarımı, yeni Astra'da çok daha keskin ve teknolojik bir kimliğe büründü.
Yeni Astra'nın en dikkat çekici yeniliği, ön panelde ilk kez yer alan aydınlatmalı Opel Şimşek logosu oldu. Logodan başlayarak farlara uzanan ışık şeritleri, araca gece sürüşlerinde karakteristik bir imza kazandırıyor.
Opsiyonel siyah tavan ve yeni jant tasarımları ise bu dinamik görünümü destekliyor.
İç mekanda Opel’in konfor odaklı felsefesi "Intelli-Seat" koltuklarla hayat buluyor.
