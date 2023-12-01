Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı

Aralık ayı itibariyle sıfır otomobil fiyat listeleri güncellenmeye başlandı. Alman otomobil üreticisi Opel, 1 Aralık itibariyle geçerli fiyat listesini açıkladı. Yeni Opel Corsa benzinli ve elektrikli seçeneklerine aralık ayında zam yapıldı. Bu aya özel kredi kampanyasını duyuran şirket, 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajı ile ödeme imkanı sunuyor. İşte Opel Corsa aralık ayı fiyat listesi...