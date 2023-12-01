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  4. Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı

Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı

Opel, 1 Aralık itibariyle geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Opel Corsa 889.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı - Resim: 1

Aralık ayı itibariyle sıfır otomobil fiyat listeleri güncellenmeye başlandı. Alman otomobil üreticisi Opel, 1 Aralık itibariyle geçerli fiyat listesini açıkladı. Yeni Opel Corsa benzinli ve elektrikli seçeneklerine aralık ayında zam yapıldı. Bu aya özel kredi kampanyasını duyuran şirket, 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajı ile ödeme imkanı sunuyor. İşte Opel Corsa aralık ayı fiyat listesi...

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Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı - Resim: 2

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT Edition

Kasım fiyatı: 880.900 TL

Aralık fiyatı: 889.900 TL

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Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı - Resim: 3

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition

Kasım fiyatı: 1.008.900 TL

Aralık fiyatı: 1.028.900 TL

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Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı - Resim: 4

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS

Kasım fiyatı: 1.068.900 TL

Aralık fiyatı: 1.079.900 TL

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