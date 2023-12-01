Yeni Opel Corsa aralık ayında zamlandı! Kredi kampanyası açıklandı
Opel, 1 Aralık itibariyle geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Opel Corsa 889.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Aralık ayı itibariyle sıfır otomobil fiyat listeleri güncellenmeye başlandı. Alman otomobil üreticisi Opel, 1 Aralık itibariyle geçerli fiyat listesini açıkladı. Yeni Opel Corsa benzinli ve elektrikli seçeneklerine aralık ayında zam yapıldı. Bu aya özel kredi kampanyasını duyuran şirket, 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajı ile ödeme imkanı sunuyor. İşte Opel Corsa aralık ayı fiyat listesi...
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Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT Edition
Kasım fiyatı: 880.900 TL
Aralık fiyatı: 889.900 TL
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition
Kasım fiyatı: 1.008.900 TL
Aralık fiyatı: 1.028.900 TL
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 GS
Kasım fiyatı: 1.068.900 TL
Aralık fiyatı: 1.079.900 TL
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