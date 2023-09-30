Yeni Opel Corsa rekabetçi Türkiye'de yollara çıkıyor

Yeni Opel Corsa’nın iç mekanı çok sayıda yeni özellik barındırıyor. Yeni koltuklar, direksiyon simidi, E-toggle ve belki de en belirgin olarak yeni bilgi-eğlence sistemi sayesinde, hem sürücü hem de yolcular için iç mekanda daha iyi hissettiren ve daha modern bir atmosfer oluşturuyor. Qualcomm Technologies’in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, yolcuların gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir platform olarak, daha entegre bir kokpit deneyimi ile gelişmiş grafik, multimedya sistemlerine ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip oluyor. Güncel Astra neslinde de olduğu gibi, “Maksimum Detoks” ilkesi, yeni Corsa’da da kendini gösteriyor. Navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inç’lik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler artık daha da net bir hale getirildi. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanabiliyor.