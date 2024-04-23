Yeni Opel Grandland yenilenip, elektriklenerek geri döndü
Alman otomobil üreticisi Opel’in SUV’daki amiral gemisi Grandland hem yenilenen hem de elektriklenen yeni nesliyle tanıtıldı.
Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli yeni Grandland’i dünyaya tanıttı. Stil sahibi, dinamik, geniş ve çok yönlü özelliklere sahip yeni Grandland ile birlikte, Opel’in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez seri üretim bir modelde kullanılıyor.
Bu yenilikçi özellikler arasında, ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı “Şimşek Logosu”na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı "OPEL" yazısı bulunuyor. Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50.000'den fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu ve 98 kWh güç sağlayan yeni düz batarya paketi yer alıyor.
Böylece yeni Grandland Elektrik, sıfır emisyonlu olarak 700 kilometreye varan menzile sahip olacak.
Yeni Grandland’in Opel için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Opel CEO'su Florian Huettl, “Yeni Grandland ile birlikte artık her Opel'in elektrikli versiyonu var. Bu, elektrikli araç stratejimiz doğrultusunda oldukça büyük bir adım.