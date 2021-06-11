Yeni otomobil hayali kuranlar dikkat: Rekor kırıldı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.
HİBRİT OTOMOBİLLER SATIŞLARDA ÜÇÜNCÜ SIRADA
Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin devam ettiği görüldü. Bu dönemde, benzinli otomobiller, 157 bin 822 adet ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla ilk sırada yer aldı.
Ardından, dizel otomobiller 58 bin 445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci olurken ve hibrit otomobiller de 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.