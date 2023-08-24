Yeni Peugeot 2008, 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye’de!
Türkiye'de SUV denince ilk akla gelen modellerden olan Peugeot 2008 baştan sona yenilendi. Yeni Peugeot 3 farklı motor seçeneği ve rekabetçi fiyatlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
PEUGEOT, yenilediği B-SUV modeli 2008’in Türkiye teslimatlarına eylül ayı başı itibarıyla başlıyor. Benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri ile müşterilere seçme özgürlüğü verilerek, ihtiyaca en uygun yeni PEUGEOT 2008 tercih edilebiliyor. Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e-2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor.
Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni PEUGEOT 2008, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ile PEUGEOT i-Connect ve benzersiz 3D i-Cockpit® sayesinde ilham veren sürüş keyfi sunarak “Duygu”lara hitap ediyor. Yeni PEUGEOT ışık imzasını benimseyen yeni 2008, ön tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor.
Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.
Yeni 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.
· PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.
· BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.