Yeni Skoda Suberb ortaya çıktı! Türkiye'ye de gelyor...

Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine bir hale getirilen dördüncü nesil Superb, sekizgen Skoda ön panjuru, kaput üzerindeki Skoda logosu ve daha akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Dinamik, modern ve keskin hatları bir araya getiren yeni Superb, önceki nesline göre daha uzun ve daha yüksek olarak tasarlanmış.