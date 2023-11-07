Yeni Skoda Suberb ortaya çıktı! Türkiye'ye de gelyor...
Škoda, D segmentindeki amiral gemisi Superb’in yeni neslini dünya prömiyeriyle tanıttı
Skoda, sedan gövdeli Passat'ın yokluğunda dana fazla ön plana çıkan Superb modelinin yeni neslini tanıttı.
Önümüzdeki yılın Haziran ayında Türkiye yollarına çıkacak olan Superb, mevcut nesilde olduğu gibi yine sedan ve station wagon gövdeli Combi versiyonlarıyla tercih edilebilecek.
Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine bir hale getirilen dördüncü nesil Superb, sekizgen Skoda ön panjuru, kaput üzerindeki Skoda logosu ve daha akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Dinamik, modern ve keskin hatları bir araya getiren yeni Superb, önceki nesline göre daha uzun ve daha yüksek olarak tasarlanmış.
2.841 mm ile önceki nesil ile aynı aks aralığına sahip olan yeni Superb, sedan versiyonda 4.912 mm uzunluğa (+43 mm), 1.481 mm (+12 mm) yüksekliğe ve 1.849 mm genişliğe sahip oldu. İçeride daha geniş bir yaşam alanı sunan yeni Superb’in zaten iddialı olan bagaj hacmi sedan versiyonda 20 litre artarak 645 litreye ve Combi’de 30 litre artarak 690 litreye ulaştı.