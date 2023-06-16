Yeni Tiguan 100 kilometre menzille geliyor
Alman otomobil devi Volkswagen'in en çok satan modellerinden Tiguan'ın üçüncü nesli için geri sayım başladı. Son testleri yapılan yeni Tiguan 2024'te piyasaya sürülecek.
Volkswagen, en çok satan SUV modeli Tiguan'ın üçüncü nesli için gün sayıyor. Dünya çapında 7.4 milyon satış adedine ulaşan Tiguan'ın yeni modeli sonbaharda tanitilacak ve 2024'te piyasaya sürülecek.
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Yeni hibrit modellle ilgili markadan yeni görseller ve teknik ayrıntılar geldi. Buna göre yeni Tiguan tamamen elektrik gücüyle 100 kilometre yol alabilecek.
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Yeni MQB evo platformunu kullanacak olan plug-in hibrit model, Tiguan ve Touareg için ortaklaşa geliştirilen IQ.LIGHT HD matrix far teknolojisi kullanacak.
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Tiguan'ın iç kısmında da yenilikler bulunuyor. Ortada bulunun 15 inçlik ekran navigasyon, müzik ve klima gibi kontrolleri kolaylaştırıyor.
Aracın vites değiştirici de artık direksiyonun sağında konumlandırılıyor.
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