Yeni yüzde 100 Skoda Epiq tanıtıldı... Türkiye'ye geliyor!
Skoda, elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapan yeni modeli Epiq'i tanıttı. 440 kilometreye varan menzili, 475 litrelik geniş bagaj hacmi ve 25.900 euro'dan başlayan Avrupa satış fiyatıyla dikkat çeken kompakt SUV, önümüzdeki yıl Türkiye'de satışa sunulacak.
Elektrikli otomobil pazarında rekabet kızışırken, Skoda markasının bugüne kadarki en erişilebilir modeli olacak olan yeni Skoda Epiq resmi olarak görücüye çıktı.
Volkswagen ID. serisi ve Cupra Raval ile aynı yeni nesil MEB+ altyapısını paylaşan bu kompakt elektrikli crossover, markanın "Modern Solid" adını verdiği yeni tasarım felsefesinin de yollardaki ilk gerçek temsilcisi konumunda.
Avrupa'da içten yanmalı Kamiq modeliyle benzer bir fiyat skalasında satılması beklenen Epiq'in, otomotiv pazarında dengeleri değiştirmesi öngörülüyor.
Tasarımda Geleneksel ve Aerodinamik Denge
Yeni tasarım diliyle birlikte Epiq, ön ve arka bölümlerinde dikkat çekici T şekilli aydınlatma gruplarına ev sahipliği yapıyor. 4171 mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe ve 1581 mm yüksekliğe sahip olan araç, kompakt boyutlarına rağmen 2601 mm’lik aks mesafesiyle elektrikli platformun sunduğu geniş iç mekan avantajını sonuna kadar kullanıyor.