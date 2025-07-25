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  4. Japon devi Toyota'nın yenilenen en sevilen SUV'u Hybrid motoruyla Türkiye’de...

Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de...

Toyota Corolla Cross Hybrid, lansmana özel fiyatlar ve üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de... - Resim: 1

Toyota, başarılı satış adetlerine ulaşan hibrit teknolojili SUV modeli Corolla Cross Hybrid’in makyajlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

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Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de... - Resim: 2

. Beşinci nesil hibrit teknolojisine sahip araç, markanın güncel tasarım dilini taşıyan dış görünüşü, güncellenmiş iç mekânı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor.

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Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de... - Resim: 3

Corolla Cross, Toyota’nın SUV kimliğini vurgulayan güçlü detaylarla donatılmış. Otomobilin ön tasarımında; yeni bir petek desenli ızgara, versiyona göre değişen LED gündüz farları ve yeniden şekillendirilen farlar yer alıyor.

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Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de... - Resim: 4

Aracın stop grubu da yenilenmiş. Bunlara ek olarak; 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve bagaj kapağında yer alan kabartmalı Corolla Cross logosu, modelin karakteristik çizgilerini tamamlıyor.

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