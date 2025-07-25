Yenilenen Corolla Cross Hybrid Türkiye’de...
Toyota Corolla Cross Hybrid, lansmana özel fiyatlar ve üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunuldu
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Toyota, başarılı satış adetlerine ulaşan hibrit teknolojili SUV modeli Corolla Cross Hybrid’in makyajlı versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.
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. Beşinci nesil hibrit teknolojisine sahip araç, markanın güncel tasarım dilini taşıyan dış görünüşü, güncellenmiş iç mekânı ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor.
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Corolla Cross, Toyota’nın SUV kimliğini vurgulayan güçlü detaylarla donatılmış. Otomobilin ön tasarımında; yeni bir petek desenli ızgara, versiyona göre değişen LED gündüz farları ve yeniden şekillendirilen farlar yer alıyor.
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Aracın stop grubu da yenilenmiş. Bunlara ek olarak; 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve bagaj kapağında yer alan kabartmalı Corolla Cross logosu, modelin karakteristik çizgilerini tamamlıyor.
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