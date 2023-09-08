Yenilenen ve elektriklenen Peugeot 3008 ortaya çıktı
Fransız otomotiv devi Peugeot yüzde 100 elektrikli Peugeot e-3008'i ortaya çıkardı.
Peugeot e-3008, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor.
Peugeot, 2025 itibarıyla ürün gamındaki tüm modellerin %100 elektrikli versiyonunu sunmak istiyor. 2030'da ise satılan tüm Peugeot modellerinin elektrikli olması planlanıyor.
208, 308, 2008, 3008, 5008 ve 408 modellerinin tümünde kullanılacak olan bu yeni 48V hafif hibrit sistemde 100 veya 136 hp güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motorla birlikte 21 kW entegre elektrik motoruna sahip 6 ileri çift kavramalı şanzıman (E-DCS6) görev yapacak.
Peugeot, elektrik motoru sayesinde kalkış anında daha yüksek tork sunacak olan bu sistem ile yüzde 15'e varan yakıt tüketimi vadediyor. Şirket, bir C segment SUV'un bu sistem ile şehir içi kullanımda yüzde 50'ye yakın oranda elektrik modunda kullanılabileceğini söyledi.