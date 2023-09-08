Yenilenen ve elektriklenen Peugeot 3008 ortaya çıktı

Peugeot, elektrik motoru sayesinde kalkış anında daha yüksek tork sunacak olan bu sistem ile yüzde 15'e varan yakıt tüketimi vadediyor. Şirket, bir C segment SUV'un bu sistem ile şehir içi kullanımda yüzde 50'ye yakın oranda elektrik modunda kullanılabileceğini söyledi.