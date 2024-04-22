Yepyeni BMW'lere hazır olun: Otomobil kavramı baştan sona değişiyor

Boyutları mevcut iX3'e benzeyen konsept, yeni nesil Neue Klasse EV'lerin ilki olarak gelecek yıl üretime hazırlanacak. Vision Neue Klasse'den doğacak i3 sedan gibi SUV de BMW'nin yeni nesil EV'lere özgü mimarisini temel alacak ve dört yüksek performanslı bilgisayarda çalışan gelişmiş bir yazılıma sahip olacak.