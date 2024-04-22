Yepyeni BMW'lere hazır olun: Otomobil kavramı baştan sona değişiyor
BMW yeni Vision Neue Klasse konsepti ile otomotiv sektörünün kurallarını baştan yazmaya hazırlanıyor...
BMW yeni bir Vision Neue Klasse konsepti daha tanıttı. Markanın gelecekteki elektrikli SUV modelleri için adeta yeni bir tarz belirleyen Vision Neue Klasse X, BMW iX3'ün halefi olarak gösteriliyor.
Yeni bir platform üzerine geiiştirilen, yeni aktarma organlarına, sade bir görünüme ve klasik bir böbrek ızgara tasarımına sahip olan Vision Neue Klasse X konsepti, BMW'nin gelecekteki özel elektrikli SUV modellerinin tasarımı hakkında fikir veriyor.
Boyutları mevcut iX3'e benzeyen konsept, yeni nesil Neue Klasse EV'lerin ilki olarak gelecek yıl üretime hazırlanacak. Vision Neue Klasse'den doğacak i3 sedan gibi SUV de BMW'nin yeni nesil EV'lere özgü mimarisini temel alacak ve dört yüksek performanslı bilgisayarda çalışan gelişmiş bir yazılıma sahip olacak.
Neue Klasse X'in en dikkate değer stil özelliği, 1960'ların orijinal Neue Klasse sedan ve coupé'lerinden ilham alan, iki ince parçadan oluşan yeni görünümlü böbrek ızgara oluyor. Izgara tasarımı, ışık imzası oluşturan ve üç boyut etkisi yaratan LED ışıklandırmayla vurgulanıyor.