Yerli elektrikli otobüs yola çıkıyor! 15 dakikalık şarjla 80 km gidecek
ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilen yerli elektrikli otobüsler Samsun'da hizmet vermeye başlayacak. Yerli otobüsler 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebilecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler, 15 dakikada şarj olabilecek.
ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilen ve test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yolcu taşımaya başlayacak.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Samsun'un toplu taşımanın çok önemli olduğu şehirlerden biri olduğuna işaret etti.
Samsun'un ilçeleri arasında çok yoğun bir trafik olduğunu belirten Demir, "Raylı sistemi yapmamıza rağmen kent içinde özellikle toplu ulaşımda gerekli konforu sağlayamadık. Raylı sistem şu anda tek hat üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla tramvaylarımız sonuna kadar dolu. Tramvay sayısını artırma şansımız yok. Yaptığımız ulaşım master planı gereği elektrikli otobüslerin devreye alınmasını uygun gördük." dedi.
ASELSAN ile bu konuda çalıştıklarını anlatan Demir, "Şu anda ASELSAN ve TEMSA bunların (elektrikli otobüslerin) üretimini yaptı. Samsun'a 10 adet geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde 5 adet daha gelecek. TEKNOFEST'e kadar 20 otobüsümüz gelmiş olacak. Türkiye'de ilk kez yerli ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılacak. Deneme sürüşleri tamamlandı, TEKNOFEST ile birlikte yolcu servisini alıyoruz." diye konuştu.
"Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor"
Demir, TEMSA ve ASELSAN ile yapılan çalışmalarda bir şarj pilinin ön plana çıktığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor. Biz istersek bunu pil sistemini değiştirerek 300-400 kilometre gider halde üretimini yaptırabilirdik ama maliyet hesabı yaptığımızda en optimum bu otobüsler olduğuna karar verdik. ASELSAN ile beraber bunu ürettirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız da bu projeyi uygun gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın desteğiyle ASELSAN öncülüğünde TEMSAN'nın üreticiliğinde bu projeyi hayata geçirmiş olduk."