Yerli elektrikli otobüs yola çıkıyor! 15 dakikalık şarjla 80 km gidecek

"Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor"

Demir, TEMSA ve ASELSAN ile yapılan çalışmalarda bir şarj pilinin ön plana çıktığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor. Biz istersek bunu pil sistemini değiştirerek 300-400 kilometre gider halde üretimini yaptırabilirdik ama maliyet hesabı yaptığımızda en optimum bu otobüsler olduğuna karar verdik. ASELSAN ile beraber bunu ürettirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız da bu projeyi uygun gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın desteğiyle ASELSAN öncülüğünde TEMSAN'nın üreticiliğinde bu projeyi hayata geçirmiş olduk."